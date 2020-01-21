Вильнюс, , 14:12 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа в последний момент отменил свой визит в Израиль для участия в церемонии почтения памяти жертв Холокоста, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 21 января. Решение Науседы официально подтверждает пресс-служба главы Литвы, хотя ещё 20 января утверждалось, что президент Литвы отправится в Израиль.

Вместо поездки в Израиль Науседа отправится в Польшу, где 27 января будет участвовать в торжествах по случаю 75-летия освобождения концентрационного лагеря и лагеря смерти Освенцима.

Администрация Науседы не объясняет причины изменения его планов, как и ни одним словом не упоминает, что Освенцим освобождён советскими войсками. Прибалтийское новостное агентство BNS отмечает, что в этом решении Науседа следует примеру соседней Польши — Анджей Дуда отказался от приглашения в Израиль, «поскольку ему, в отличие от президента России Владимира Путина, не была предусмотрена возможность выступить с речью».

В свою очередь, литовский новостной портал Alfa предполагает, что Науседа отменил поездку в Израиль из-за готовящегося 24 января протеста у посольства Литвы в Израиле из-за предложений в Литве законодательно объявить, что литовцы не участвовали в Холокосте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве Холокост носил самый жестокий характер — было убито около 95% литовских евреев, порядка 200 тыс. человек, а расправы начались руками литовцев ещё до прихода фашистов в страну.