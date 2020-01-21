Анкара, , 14:20 — REGNUM Действия командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара указывают на его желание решить конфликт военным путём. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая 21 января в эфире телеканала NTV.

По словам министра, несмотря на все приложенные усилия, Хафтар не подписал соглашение о прекращении огня на переговорах в Москве. На международной конференции по Ливии в Берлине фельдмаршал также не выразил никакой поддержки политическому урегулированию, что вызвало у всех вопросы.

«На сегодняшний день его позиция указывает на то, что он хочет военного решения», — сказал Чавушоглу о Хафтаре.

Он подчеркнул, что Хафтар должен прийти к политическому урегулированию и именно на это направлены все усилия турецкой стороны.

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