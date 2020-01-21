Москва, , 14:08 — REGNUM В первую очередь беспилотные аппараты нового типа будут испытаны в самих странах НАТО, чтобы удостовериться в их эффективности, способности собирать необходимую информацию, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя слова генсек НАТО Йенса Столтенберга.

«То есть с территории одной страны НАТО могут проводиться наблюдения за другой страной альянса, будут собираться различные данные, чтобы убедиться в принципиальной возможности такой разведки. После этого, одной из задач таких аппаратов может стать и наблюдение за территорией РФ.

Применение таких беспилотных аппаратов вряд ли будет способствовать нормализации отношений между РФ и НАТО. Ведение удалённой разведки с их помощью может привести к ответным мерам со стороны РФ, поставит вопрос о создании собственной подобной техники.

Также введение беспилотников приведёт к усилению мер по защите территории, увеличению маскировки и скрытности военной техники и различных объектов.

Вероятней всего, что постановка на вооружение в странах НАТО такой техники, может сопровождаться увеличением прочих видов разведки, что вынудит РФ принять ответные меры.

В целом, использование таких беспилотных аппаратов может увеличить напряжённость между РФ и Североатлантическим альянсом, затруднит общение между ними», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, усовершенствованные американские беспилотники Global Hawk позволят вести наблюдение далеко внутри границ России.

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