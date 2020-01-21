Кишинёв, , 14:07 — REGNUM Власти Молдавии намерены вернуть в страну олигарха, бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка, который бежал за границу после смены власти. Об этом заявил президент республики Игорь Додон.

По его словам, несмотря на обращения Молдавии, Интерпол не принял решения об объявлении Плахотнюка в международный розыск. Однако молдавские власти повторно обратились в Интерпол.

«Кроме того, работаем с США на двусторонней основе. Задача властей состоит в том, чтобы найти Плахотнюка и доставить его домой», — сказал Додон на брифинге по итогам состоявшегося заседания Высшего совета безопасности Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, Плахотнюк бежал из Молдавии 14 июня 2019 года, когда возглавляемая им Демпартия была отстранена от власти. Примечательно, что, покинув Молдавию, Плахотнюк направился в США и по крайней мере несколько месяцев жил в Майами.

В России Плахотнюка обвиняют в покушении на убийство, незаконном выводе денег и создании международного наркокартеля. Ранее власти США объявили о введении санкций против Плахотнюка.

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