Джакарта, , 13:51 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии глубоко сожалеет о похищении индонезийских рыбаков в водах Сабах (Малайзия), сообщает Sindonews.

«Правительство Индонезии в координации с правительством Филиппин постарается найти и освободить индонезийских граждан», — говорится в заявлении МИД страны.

Чтобы предотвратить похищения людей в этом регионе, правительство Индонезии через местных представителей обратилось к гражданам страны с призывом не выходить в море пока безопасность не будет гарантирована.

Как сообщало ИА REGNUM, пять индонезийских граждан были похищены в водах Малайзии, недалеко от того места, где ранее филиппинские боевики похитили трех индонезийских моряков.

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