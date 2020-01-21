Джакарта, 21 января 2020, 13:51 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии глубоко сожалеет о похищении индонезийских рыбаков в водах Сабах (Малайзия), сообщает Sindonews.
«Правительство Индонезии в координации с правительством Филиппин постарается найти и освободить индонезийских граждан», — говорится в заявлении МИД страны.
Чтобы предотвратить похищения людей в этом регионе, правительство Индонезии через местных представителей обратилось к гражданам страны с призывом не выходить в море пока безопасность не будет гарантирована.
Как сообщало ИА REGNUM, пять индонезийских граждан были похищены в водах Малайзии, недалеко от того места, где ранее филиппинские боевики похитили трех индонезийских моряков.
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