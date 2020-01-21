Вашингтон, , 13:48 — REGNUM

Громкие заявления госсекретаря США могут объясняться желанием переключить фокус внимания с событий на Ближнем Востоке на другие регионы, в данном случае — на Южную Америку, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 21 января, политолог Валентин Бианки, комментируя слова Майка Помпео о смене власти в Венесуэле.

Как сообщалось ранее, госсекретарь США в интервью колумбийским журналистам сказал, что власти США «совместно с мировым сообществом» работают над сменой власти в Венесуэле, что стратегия США по данному вопросу эффективна и что менять ее нет никакой необходимости.

« Такие заявления могут быть связаны с тактической необходимостью переключить фокус внимания с Ближнего Востока на Южную Америку. Заявление, несомненно, носит провокационный характер, и это может быть намеренным — чтобы все возмутились его беспардонностью. В отношении многих стран понятно, насколько велико давление на них со стороны США, но настолько прямыми высказываниями это обычно не сопровождается.

С другой стороны, учитывая недавнее убийство иранского генерала Сулеймани, объяснение может быть и другим. Возможно, власти США в ходе переговоров с разными странами получили основания считать, что они могут совершать подобные действия. Что они могут показывать, что если им будет очень надо, то они добьются результата.

Для мировых отношений такие заявления, конечно, не очень позитивны. Хотя для России в этом есть и некоторые плюсы — безотносительно того, чем закончится история в Венесуэле. Чем более резко ведут себя США в своем стремлении менять власть в других странах, тем в большем числе стран власти захотят несколько дистанцироваться от них.