Москва, 21 января 2020, 13:41 — REGNUM Территория Украины оккупирована американцами и поэтому не может располагать самостоятельной армией, считает депутат Госдумы Александр Шерин (ЛДПР). Об этом заявил 21 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова заместителя секретаря по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины Сергея Кривоноса, который сказал, что киевские власти готовы и к силовому варианту возврата Донбасса.
Поэтому, как подчеркнул Шерин, та территория Украины, которая не хочет быть оккупированной, всячески этому противится.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель секретаря по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что киевские власти готовы и к силовому варианту возврата Донбасса. По словам Кривоноса, в целом украинские власти готовы к силовому варианту развития событий. Чтобы силой захватить Донбасс, должно быть принято соответствующее политическое решение, подчеркнул он.