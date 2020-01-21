Москва, , 13:41 — REGNUM Территория Украины оккупирована американцами и поэтому не может располагать самостоятельной армией, считает депутат Госдумы Александр Шерин (ЛДПР). Об этом заявил 21 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова заместителя секретаря по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины Сергея Кривоноса, который сказал, что киевские власти готовы и к силовому варианту возврата Донбасса.

«Это нормальная риторика военного человека, чтобы поддержать свою армию и население в патриотическом духе: «Мы должны быть готовы в случае политического решения зачистить территорию», — сказал Шерин. — Но украинские власти не отрицают наличие военных советников и специалистов. Территория, оккупированная американцами, не может по определению иметь самостоятельную и сильную армию. Как Япония не может сегодня иметь мощную армию, потому что на её территории находятся более 60 тысяч американских солдат, так и Украина не сможет никогда иметь боеспособную армию».

Поэтому, как подчеркнул Шерин, та территория Украины, которая не хочет быть оккупированной, всячески этому противится.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель секретаря по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что киевские власти готовы и к силовому варианту возврата Донбасса. По словам Кривоноса, в целом украинские власти готовы к силовому варианту развития событий. Чтобы силой захватить Донбасс, должно быть принято соответствующее политическое решение, подчеркнул он.