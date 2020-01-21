Москва, , 13:40 — REGNUM Законопроект о праве досрочного выхода на пенсию внес в Госдуму депутат от ЛДПР Сергей Иванов, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

Проектом федерального закона предлагается предоставить право досрочного выхода на пенсию по заявлению лиц, имеющих четырех и более детей, в том числе усыновленных, в 60 лет для мужчин, при условии, что они имеют четырех детей в одном браке, и в 55 лет для женщин.

Установление возможности досрочного выхода на пенсию для лиц, имеющих четырех и более детей, соответствует заявленному принципу дифференцированного пенсионного обеспечения и послужит дополнительным стимулом для создания многодетных семей, что в свою очередь гарантирует финансовое наполнение социальных страховых фондов, отмечает автор.

Читайте ранее в этом сюжете: В Минтруде РФ рассказали, кому может быть назначена досрочная пенсия