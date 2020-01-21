Осло, , 13:36 — REGNUM Новые беспилотные летательные аппарата НАТО Global Hawk смогут следить за происходящим на территории России, об этом в интервью норвежскому изданию Verdens Gang генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Они (беспилотники) будут летать над территорией НАТО. Но смогут фиксировать и то, что происходит далеко за границей соседней с нами страны», — сказал он, имея ввиду Россию.

По его словам, беспилотники смогут находиться в воздухе без дозаправки по 30 часов и смогут фиксировать все, что происходит в радиусе до 200 км с высоты 18 км.

Эти беспилотники дают НАТО уникальное преимущество, которого нет у Россия и Китая, добавил Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин, выступая на коллегии министерства обороны РФ, заявил, что российское оружие должно превосходить мировые аналоги и быть лучшим в мире, если РФ не хочет проигрывать.

Также глава государства поставил перед Министерством обороны на 2020 год четыре важные ключевые задачи.

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