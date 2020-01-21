Москва, , 13:36 — REGNUM Россия не надеется на положительный для себя эффект от Всемирного экономического форума в Давосе, поскольку он себя так и не смог зарекомендовать как эффективная площадка для переговоров. Об этом заявил политолог Александр Асафов на телеканале «Россия 24».

«Я не думаю, что уровень нашей делегации будет чрезвычайно высоким. Первых лиц, в отличие от США. Всё-таки мы относимся достаточно прохладно к этой площадке, поскольку её статус как своеобразной ярмарки тщеславия — он не поменялся», — заявил Асафов.

«Там не заключаются магистральные сделки. Там не происходят договорённости, которые потом выдерживаются, соблюдаются. Дональд Трамп умеет вообще нарушать любые договорённости. Тем не менее, нам важно заявиться и там в качестве глобального энергетического, экономического актора», — подчеркнул он.

21 января началось заседание Всемирного экономического форума в швейцарском городке Давос. Центральными темами станут вопросы торговли и глобального экономического роста, а также экологические проблемы. Многие ожидают, что президент США Дональд Трамп займет на форуме более мягкую позицию по торговле, чем в предыдущем году.