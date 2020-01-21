Манила, , 13:35 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте одобрил план правительства провозгласить остров Лусон, где находится вулкан Тааль, «брошенной землей», сообщает Sindonews.

Известно, что эксперты на Филиппинах давно признали остров Лусон «опасной зоной».

«Жители острова Лусон живут на вулкане с 47 кратерами. Это очень опасно. Это все равно, что направить на человека пистолет», — отметил Ренато Солидум, глава филиппинского института вулканологии.

Министр внутренних дел Эдуардо Ано поручил местным чиновникам составить план переселения населения с острова. Министр попросил найти три гектара земли для размещения около 6000 филиппинских семей, которые были эвакуированы с острова Лусон.

Как сообщало ИА REGNUM, после извержения вулкана Тааль на Филиппинах 84 гражданина Индонезии были эвакуированы в посольство страны в Маниле.

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