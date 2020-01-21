Москва, , 13:40 — REGNUM Законопроект об упрощении правил подработки для иностранных студентов в РФ Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

В частности, инициатива позволяет иностранным студентам в РФ работать без получения необходимого разрешения на работу. Речь идет о подработке в свободное от учебы время, а не только на каникулах, как это разрешено сейчас.

Нововведение коснется иностранных граждан, которые обучаются в государственных университетах РФ или в профессиональных образовательных организациях. При этом, законопроект устанавливает, что студенты смогут работать не только в организациях, в которых они обучаются. Однако после окончания учебы, работа на таких особых условиях также должна быть прекращена.

Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, который также выступает одним из авторов законопроекта, нововведение упростит возможности для трудоустройства зарубежных студентов. Это, в свою очередь, позволит увеличить не менее, чем в два раза количество иностранных граждан, обучающихся в вузах РФ и профучилищах.

«Это повысит возможности получения образования в России», — заявил Володин.