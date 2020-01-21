Давос, Швейцария, , 13:40 — REGNUM Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила мировые СМИ в замалчивании климатических проблем, связанных с выбросами углекислого газа. Об этом она заявила в ходе выступления на сессии Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам 17-летней шведки, журналисты игнорируют данные о выбросах углекислого газа в атмосферу и о последствиях таких выбросов, хотя она постоянно говорит об этом в своих выступлениях.

«Я знаю, что вы не хотите об этом слышать или говорить, но я продолжу, пока вы не захотите начать это делать», — пригрозила Тунберг сотрудникам СМИ.

Выступление экоактивистки включили в сессию «Прокладывая устойчивый путь к общему будущему».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Тунберг перестала по пятницам посещать школу, заменив занятия пикетом у здания шведского парламента. В сентябре 2019 года она выступила в ООН, обвинив мировых лидеров в отнятом у неё детстве и в нежелании бороться с проблемами климата.

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