Улан-Удэ, , 13:30 — REGNUM Депутаты Народного хурала Бурятии не поддержали проект федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе заксобрания республики.

В ходе обсуждения вопроса депутаты признали, что проблема семейного насилия существует, но предлагаемый законопроект её не решает. По их мнению, прописанные в документе меры могут усугубить ситуацию и разрушить семьи.

«Очень расплывчато прописаны формы насилия: физического, психологического, экономического. Всё, что не причиняет вред здоровью и при этом не понравилось кому-то из членов семьи можно трактовать как семейно-бытовое насилие. При этом человека могут отстранить от семьи, что сразу лишает возможности на примирение», — отметил председатель комитета по социальной политике Игорь Марковец.

По его словам, доказательств подобные обвинения не требуют, поскольку не являются уголовными преступлениями. Однако в результате нарушается принцип презумпции невиновности. Депутаты также отметили, что проблема решается в рамках имеющегося законодательства.

Замминистра социальной защиты Бурятии Эльвира Эрдынеева заявила, что проект даёт организациям право вмешиваться в дела семьи, однако не устанавливает к ним никаких требований. Соответственно, по её мнению, возникает возможность совершения ошибок или даже злоупотреблений.

По итогам обсуждения в Совет Федераций будет отправлено письмо с отрицательным заключением по законопроекту.

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