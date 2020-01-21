Киев, 21 января 2020, 13:35 — REGNUM Детям шахтёров на Украине не следует идти по стопам родителей, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время представления проекта концепции «зелёного» энергетического перехода Украины к 2050 году, сообщило информационное агентство УНН.
Он добавил, что понимает насколько тяжело найти работу в городках и посёлках, построенных вокруг шахт, но отметил, что добыча угля в шахтах постепенно уходит в прошлое.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр юстиции Украины Денис Малюська объявил о готовящейся на Украине распродаже тюрем.
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