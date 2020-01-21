Киев, , 13:35 — REGNUM Детям шахтёров на Украине не следует идти по стопам родителей, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время представления проекта концепции «зелёного» энергетического перехода Украины к 2050 году, сообщило информационное агентство УНН.

«Дети из шахтёрских семей должны искать другое, возможно, более интересное и эффективное направление для обучения и возможной будущей работы. Ведь со временем такие технологии уходят в прошлое, а приходят более новые технологии», — рассказал министр.

Он добавил, что понимает насколько тяжело найти работу в городках и посёлках, построенных вокруг шахт, но отметил, что добыча угля в шахтах постепенно уходит в прошлое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр юстиции Украины Денис Малюська объявил о готовящейся на Украине распродаже тюрем.

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