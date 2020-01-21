Бишкек, , 13:26 — REGNUM Из-за введенных Казахстаном в одностороннем порядке дополнительных проверок возле пункта пропуска «Ак-Тилек автодорожный» на киргизско-казахской границе ежедневно скапливаются свыше сотни большегрузных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Проблемный пограничный пункт посетили вице-премьер-министры Киргизии Жениш Разаков и Замирбек Аскаров. На месте высокопоставленные чиновники ознакомились со сложившейся ситуацией и побеседовали с дальнобойщиками.

Вице-премьеры рассказали автоперевозчикам о продолжающихся переговорах между властями Киргизии и Казахстана по вопросам, касающимся усложнения с начала 2020 года ситуации с перемещением товаров и грузов через КПП «Ак-Тилек».

"Для создания условий для автоперевозчиков, столкнувшихся с временными ограничениями на границе в холодное время года, установлены палатки, где бесплатно предоставляется горячее питье», — добавил Жениш Разаков.

Также вице-премьер-министры ознакомились с ходом строительства сервисного пункта учета товаров и грузов вблизи контрольно-пропускного пункта «Ак-Тилек», которое будет завершено до конца января текущего года. Затем сервисный пункт оснастят необходимым оборудованием и на нем установят камеры видеонаблюдения.