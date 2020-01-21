Москва, , 13:20 — REGNUM Форум в Давосе не поможет России отменить санкции или получить благосклонность западных элит, однако позволит продемонстрировать позицию Москвы по мировым вопросам. Об этом заявил политолог Александр Асафов на телеканале «Россия 24».

«Частью мировой политической и экономической элиты стать не удалось, но Россия, тем не менее, субъектна. Субъекта в бизнесе — мы знаем по тому же Дерипаске, что санкции на него это, в общем, двусторонний ущерб в том числе для Соединённых Штатов. И поездка в этом году, на мой взгляд, это не попытка договориться, обсудить, выпросить снять санкции, а демонстрация в том числе экономической, бизнес‑ и финансовой субъектности», — заявил Асафов.

По его словам, Россия доказала, что остаётся важным участников международных экономических глобальных процессов, несмотря на попытки её «отключить» санкциями.

«С нами вам придётся считаться, несмотря на вашу позицию исключительно политическую по экономическому давлению. Всё равно без нас не обойтись. Поэтому и на этой площадке мы будем присутствовать», — подчеркнул эксперт.

21 января началось заседание Всемирного экономического форума в швейцарском городке Давос. Центральными темами станут вопросы торговли и глобального экономического роста, а также экологические проблемы. Многие ожидают, что президент США Дональд Трамп займет на форуме более мягкую позицию по торговле, чем в предыдущем году.