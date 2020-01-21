Москва, , 13:27 — REGNUM Заявление госсекретаря США Майкла Помпео о намерении добиться смены власти в Венесуэле прямо подтверждает американскую политику вмешательства в дела других государств. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала 21 января в Facebook.

«Мы услышали прямое признание госсекретаря США в реализации его страной кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах», — отметила Захарова.

Она добавила, что слова Помпео доказывают справедливость принятых в России законов об иностранных агентах и суверенном интернете.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский госсекретарь рассказал о «фундаментальной» стратегии, через которую США намерены сменить власть в Венесуэле. При этом он добавил, что в своё время та же стратегия привела к распаду СССР.

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