Москва, , 13:13 — REGNUM Профильные комитеты Совфеда поддержали кандидатуру Игоря Краснова на пост генерального прокурора РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

Представление о назначении Краснова на пост генпрокурора внес в Совфед президент РФ Владимир Путин.

Комитеты также поддержали отставку Юрия Чайки.

Вопрос о назначении Краснова на пост генпрокурора Совфед обсудит на заседании 22 января.

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