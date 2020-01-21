Москва, 21 января 2020, 13:13 — REGNUM Профильные комитеты Совфеда поддержали кандидатуру Игоря Краснова на пост генерального прокурора РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
Представление о назначении Краснова на пост генпрокурора внес в Совфед президент РФ Владимир Путин.
Комитеты также поддержали отставку Юрия Чайки.
Вопрос о назначении Краснова на пост генпрокурора Совфед обсудит на заседании 22 января.
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