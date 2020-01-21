Москва, , 13:06 — REGNUM Президент Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб имеет общее с Россией видение пути нормализации международной обстановки. Об этом заявил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов на телеканале «Россия 24».

«Шваб считает, что нынешнее состояние экономики мировой требует принятия дополнительных мер именно в доказательство тезиса, что мы все взаимосвязаны. А это означает, что РФ очень органично должна включаться в этот механизм, а не отгораживаться от него», — заявил Бакланов.

«В принципе, он, конечно, старается политизированных заявлений не делать. Но общая его концепция преодоления нынешних трудностей близка к нашей концепции: возврат к нормальным торгово-экономическим отношением, к нормальным политическим отношениям как политическому зонтику. И было бы неплохо, если бы в таком гибком направлении пошло обсуждение всех вопросов на нынешнем Давосе», — указал он.

21 января началось заседание Всемирного экономического форума в швейцарском городке Давос. Центральными темами станут вопросы торговли и глобального экономического роста, а также экологические проблемы. Многие ожидают, что президент США Дональд Трамп займет на форуме более мягкую позицию по торговле, чем в предыдущем году.