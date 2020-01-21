Москва, , 13:03 — REGNUM Заявление о новых беспилотниках и повышение интенсивности полетов самолетов-разведчиков НАТО у границ РФ — часть новой программы устрашения России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя слова генсек НАТО Йенса Столтенберга.

«Уже более 10 лет НАТО под диктовку США претворяет в жизнь антироссийскую программу перевооружения и повышения боеготовности своих войск на территории ЕС. Новый этап лязганья оружием зафиксировал еще президент России в своей знаменитой мюнхенской речи в 2007 году.

Сегодня военный бюджет США составляет порядка $750 млрд. Это астрономическая цифра, она почти в 16 раз выше российского военного бюджета. Удручает факт вассальной позиции молодых членов Евросоюза. Страны Прибалтики, Польша и Румыния беспрепятственно предоставляют американцам свои территории для создания крупных военных баз вблизи российской границы.

Агрессивное поведение НАТО подогревают американские лоббисты в области ВПК. Заокеанским производителям оружия нужны новые заказы постоянно, ведь это колоссальные доходы и, по сути, гарантированный нерыночным путем сбыт продукции европейским странам.

В конце 2019 года Дональд Трамп утвердил бюджет в размере $734 в рамках новой Европейской инициативы сдерживания. «Страшилки» с новыми беспилотниками и заметное повышение интенсивности полетов самолетов-разведчиков НАТО у российских границ — это часть новой программы устрашения России.

Важно отметить, что Россия грамотно не ввязывается в гонку вооружения. Она эффективно продемонстрировала свою конкурентоспособность в области современного оружия. Успехи в Сирии усилили позиции России на мировом рынке вооружений.

Ежегодный объем экспорта российских вооружений приблизился к $15 млрд, а объем долгосрочных заказов из дальнего зарубежья достиг $55 млрд. Это уверенное второе место на мировом рынке ВПК.

Америке это, конечно, не нравится, поскольку такой результат достигнут без «допинга» — очередного «прогибания» на закупки своих партнеров», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, усовершенствованные американские беспилотники Global Hawk позволят вести наблюдение далеко внутри границ России.

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