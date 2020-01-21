Москва, , 12:59 — REGNUM Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым само ушло в отставку после озвученных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию инициатив. Об этом 21 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал информацию СМИ о том, что глава государства якобы решил распустить правительства из-за того, что несколько министров критически отнеслись к посланию на этапе его подготовке.

«Эта информация — она тоже далеко отчасти может быть правдива, потому что вы знаете, что о решении правительства уйти в отставку на фоне озвученных серьезных инициатив президента в послании Федеральному собранию объявил именно Дмитрий Анатольевич Медведев», — сказал Песков, добавив, что оценивать правдоподобность таких сообщений необходимо с «этого угла».

Читайте также: Отставка правительства Медведева — все новости

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января второе правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку в полном составе. Это решение было принято после того, как президент России Владимир Путин начал конституционную реформу, призванную установить новый баланс между тремя ветвями власти.

Новым председателем правительства стал бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Известно, что состав нового правительства должен быть утвержден президентом России. Согласно статье 112 Конституции РФ, новому главе правительства отводится неделя на формирование предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.

Читайте также: Михаил Мишустин возглавил правительство РФ — все новости