Москва, , 12:57 — REGNUM Телеведущую Алену Водонаеву следует оштрафовать на 100 млн рублей за оскорбление граждан РФ. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

Телеведущая Алена Водонаева ранее заявила, что предложение президента РФ Владимира Путина по выплате маткапитала за рождение первого ребенка приведет к тому, что «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», будет рожать больше детей, чтобы получить средства от государства. Володин уверен, что такие заявления в адрес граждан РФ недопустимы.

«Мимо хамства проходить нельзя, она оскорбила людей, наших граждан, причем еще присвоив им определенный статус, вот эта бесстыдница… Нам не только надо об этом говорить, но и предлагать решения, которые бы всё меньше и меньше таких разговоров стимулировали», — заявил Володин.

Он назвал ошибочной позицию не обращать внимания на такие высказывания, чтобы не создавать лишний пиар таким гражданам. По словам Володина, возмущение депутатов, возможно, приведет к тому, что «у них подписчиков будет больше, к сожалению», но не реагировать на такие заявления нельзя.

«Она оскорбила народ РФ, в этом случае штраф 100 млн рублей пускай платит. В следующий раз говорить не будет. «Быдло» — нашла быдло. Пускай встанет и работает там, где люди зарабатывают те деньги, которые им не позволяют многое себе купить и решать те вопросы, которые требуется», — возмутился Володин.

При этом он уверен, что за такие оскорбительные высказывания нужно продумывать преграды, которые не позволили бы им обсуждать свои слова в телепередачах на федеральных каналах.

«Заслоны им надо ставить, чтобы больше они на телевидение не ходили и многое другое, чтобы нерукопожатными были», — подчеркнул Володин.

Такой же позиции придерживается и замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская («Единая Россия»).

«Обращать внимание на подобные бредовые высказывания и посвящать таким «звёздам» целые телешоу на центральных каналах, тем самым обеспечивая им ещё больший пиар, — большая ошибка», — отметила Поклонская.

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