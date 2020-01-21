Джакарта, , 12:55 — REGNUM Посол Ирана в Индонезии Мохаммад Азад на встрече с министром-координатором по вопросам политики, права и безопасности страны Мохаммадом Махфудом заявил, что Иран не хочет воевать, сообщает Antara.

«Иран не хочет воевать и не хочет начинать войну», — подтвердил Мохаммад Азад.

«Иран находится под огромным экономическим давлением, которое мы называем экономическим терроризмом. Точно так же Иран подвергся нападению со стороны Соединенных Штатов, но Иран показал, что будет существовать», — добавил посол Ирана в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Ирана в Индонезии Мохаммад Азад выразил желание страны расширить сотрудничество с Индонезией, особенно в сфере обороны.

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