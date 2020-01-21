Острава, Чехия, , 12:48 — REGNUM В понедельник, 20 января, дипломатические представительства Польши в Чехии начали выдачу «карты поляка». В генеральном консульстве Республики Польша в Остраве 13 этнических поляков, живущих в Чешской Республике, получили документ, подтверждающий «принадлежность к польскому народу».

«Этот маленький пластиковый прямоугольник является непреходящим прочным связующим звеном с Польшей», — заявила на церемонии вручения «карт поляка» генеральный консул Польши в Остраве Изабелла Воллейко-Хвастович.

«В целом с 14 июля до 31 декабря 2019 года консульство приняло 74 заявления. Это самое большое число из всех консульств, наделённых полномочиями в соответствии с новым законом о «карте поляка», чем я очень горда и довольна», — передаёт слова консула «Польское радио».

Закон о «карте поляка» был принят в 2007 году. Документ, дающий право на упрощённое получение польской визы, трудоустройство и учёбу в Польше, а также некоторые другие льготы, выдавался только гражданам республик бывшего СССР, части территории которых ранее входили в состав польского государства. При этом карту могли получить не только этнические поляки, но и все, кто докажет, что их прямые предки были гражданами Второй Речи Посполитой 1919−1939 годов.

В июле 2019 года в закон о «карте поляка» были внесены изменения, в соответствии с которыми на получение документа могут претендовать также граждане Чешской Республики.