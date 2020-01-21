Москва, , 12:39 — REGNUM Всемирный экономический форум в Давосе в 2020 году имеет благоприятную атмосферу для России с точки зрения решения проблем в сфере международной энергетики. Об этом заявил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов на телеканале «Россия 24».

«Для нас очень важно обсуждение целого ряда проблем, которые там выносятся. В первую очередь, это вопросы энергетики», — заявил Бакланов. «Давос, в отличие от многих других международных совещаний, предусматривает большую предварительную работу, готовится концептуальная база. Нынешняя концептуальная база — в сфере энергетики. Она охватывает идею о том, что нужно с большим пониманием относиться ко всем участникам энергетической схемы, начиная от производителя и кончая потребителем», — подчеркнул он.

По его мнению, такая ситуация даёт России достичь новых договорённостей и возможность усилить свои позиции.

21 января началось заседание Всемирного экономического форума в швейцарском городке Давос. Центральными темами станут вопросы торговли и глобального экономического роста, а также экологические проблемы. Многие ожидают, что президент США Дональд Трамп займет на форуме более мягкую позицию по торговле, чем в предыдущем году.