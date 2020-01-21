Сеул, , 12:38 — REGNUM Министерство обороны Южной Кореи отправит эсминец с 300 военнослужащими на борту в Ормузский пролив, об этом 21 января сообщает Al Arabia.

По данным журналистов издания, решение было принято под давлением Соединенных Штатов, противоречия которых с Ираном угрожают стабильности на территории Ближнего Востока.

Официальный Сеул настаивает на том, что команда эсминца будет заниматься борьбой с пиратством, а не станет частью миссии США в проливе. Подобное заявление вызвано нежеланием Южной Кореи портить отношения с Тегераном.

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