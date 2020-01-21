Донецк, , 12:34 — REGNUM Депутат Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Владислав Бердичевский подтвердил информацию о том, что в Донецке был убит заместитель командира полка специального назначения внутренних войск МВД республики Алексей Кривуля (позывной «Грин»).

"На данный момент ведутся следственные действия», — цитирует РИА Новости Бердичевского.

Более подробной информации он не привел.

Напомним, ранее военные корреспонденты Юрий Котенок и Марина Харькова на своей странице в Facebook сообщили об убийстве Кривули. Он был застрелен вечером 20 января в Донецке. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа 2018 года в Донецке в результате теракта вместе со своим телохранителем был убит глава ДНР Александр Захарченко. Он руководил Донецкой Народной Республикой с 2014 года. Следствие установило, что к теракту причастны сотрудники Службы Безопасности Украины.

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