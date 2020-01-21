Москва, 21 января 2020, 13:24 — REGNUM Идея прописать в поправках в Конституцию РФ право регионов Украины и Белоруссии присоединиться к РФ не обсуждается, заявил 20 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что он не слышал о таких предложениях, поэтому ничего не может сказать на этот счёт. «Я не слышал, как это формулируется. В целом это никак нигде не обсуждалось до сих пор. Я в первый раз слышу это», — добавил пресс-секретарь.
Песков также отметил, что представлять президента РФ Владимира Путина при рассмотрении законопроекта о поправке к Основному закону в Государственной думе будут сопредседатели созданной ранее рабочей группы.
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