Москва, , 13:24 — REGNUM Идея прописать в поправках в Конституцию РФ право регионов Украины и Белоруссии присоединиться к РФ не обсуждается, заявил 20 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что он не слышал о таких предложениях, поэтому ничего не может сказать на этот счёт. «Я не слышал, как это формулируется. В целом это никак нигде не обсуждалось до сих пор. Я в первый раз слышу это», — добавил пресс-секретарь.

Песков также отметил, что представлять президента РФ Владимира Путина при рассмотрении законопроекта о поправке к Основному закону в Государственной думе будут сопредседатели созданной ранее рабочей группы.

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