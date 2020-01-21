Москва, , 12:31 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Алену Водонаеву на сумму в 100 млн рублей за оскорбление граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

«Нам правильно было бы использовать возможности закона, где должны наказывать тех, кто оскорбляет наших граждан страны, за оскорбление граждан нашей страны. Она оскорбила народ Российской Федерации. Вот в этом случае — штраф 100 млн. Пусть платит. В следующий раз говорить не будет», — заявил Володин.

Ранее Водонаева на своей странице в Instagram прокомментировала предложенные меры, направленные на решение демографических проблем в стране. По ее словам, «отчаявшиеся от нищеты россияне» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», станут рожать по несколько детей, чтобы получить денежные выплаты.

Вместе с тем сейчас за это деяние предусмотрен штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. Рецидив влечет штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.