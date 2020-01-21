Москва, , 12:24 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 23 января посетит Израиль и Палестину. Планируется, что визиты в эти страны будут совмещены в одну поездку, сообщается на сайте Кремля.

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В Иерусалиме Путин примет участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения Освенцима и Дню памяти жертв Холокоста.

В этот же день Путин намерен побывать в Палестине, встретится с руководством страны и посетить палестинский Вифлеем.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер Палестины Махмуд Аббас намерен обсудить с Владимиром Путиным палестино-израильское урегулирование, обстановку в Ливии и Сирии и другие вопросы.

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