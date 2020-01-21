Москва, , 12:23 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал вмешательством в суверенные дела России вбросы ряда СМИ о досрочных выборах в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

«Такие вбросы осуществляли иностранные информационные агентства… некоторые наши СМИ подхватили, источников при этом никто не указывает. Считаем недопустимым вмешательство в дела суверенных государств. Мы не вмешиваемся в их дела — что происходит в Америке, в Британии, и к нам пускай не вмешиваются», — отметил Володин в ходе пленарного заседания.

«Не надо обсуждать темы, которые потом оказываются фейками», — призвал спикер Госдумы.

Вместе с тем в Госдуме работает комиссия по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России.

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