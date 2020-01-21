Киев, , 12:22 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины, сообщила 21 января пресс-служба ведомства.

Порошенко должен был дать показания по делу о государственной измене в ходе заключения Минских соглашений в феврале 2015 года.

В пресс-службе напомнили, что в случае неявки без уважительной причины экс-президента Украины могут принудительно доставить на допрос.

Ранее адвокат экс-президента Украины Игорь Головань заявил, что Порошенко приехал в ГБР 20 января, чтобы получить повестки на 24 января, 30 января и 11 февраля. Повестки на 21 января он якобы не получал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее партия «Европейская солидарность», возглавляемая Порошенко, заявила, что за политиком ведётся незаконная слежка.

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