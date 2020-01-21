Москва, , 12:19 — REGNUM Общение главы РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на полях саммита в Берлине по мирному урегулированию в Ливии прошло конструктивно, заявил 20 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Суть контакта отличается от сути сообщения от Даунинг-стрит о произошедшем», — заявил Песков.

Он добавил, что в общении политиков чувствовался примирительный настрой.

Напомним, личная встреча Путина с Джонсоном в Германии, прошедшая 21 января, стала первой после назначения последнего премьер-министром Великобритании в июле 2019 года.

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