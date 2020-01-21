Москва, , 12:16 — REGNUM Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») рассказал о всенародном голосовании, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

«Мы будем формулировать, в четверг после рассмотрения в Госдуме в первом чтении (законопроект) будет рассматриваться на рабочей группе вместе с представителями ЦИКа, я думаю, мы такую процедуру выработаем», — сказал Крашенинников.

По мнению группы по подготовке изменений, общероссийское голосование следует прописать в тексте президентского законопроекта как часть норм о вступлении в силу.

«Рабочая группа считает, что это предмет закона, потому что связано с ведением в действие конкретных норм. Введение норм, скорее всего, будет не одномоментным», — сказал глава комитета Госдумы.

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