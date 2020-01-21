Киев, , 12:22 — REGNUM Непривычно говорящие правду «дети капитана Гранта» (чиновники правительства Украины), сами того не ведая, сделали обществу огромный подарок, заявил 21 января политический эксперт Алексей Блюминов, комментируя продолжение «зарплатного скандала».

ИА REGNUM напоминает, что на Украине утихшие было после поручения президента Зеленского навести порядок с зарплатами в министерствах и госпредприятиях дискуссии вспыхнули с новой силой после заявления министра образования Анны Новосад, что с министерской зарплатой в $1,5 тыс. в месяц она не может позволить себе иметь ребенка, потому что не прокормит его за такие деньги.

Ведь что сказала «пани министерка», причем прямым текстом на всю страну, задается вопросом Блюминов. Что даже вот этих вот «повышенных» и типа «министерских» украинских зарплат на самом деле хватает только для элементарного выживания.

«А дети, накопления, отпуск-отдых, какие то дорогие покупки типа машин или ремонта, не говоря уже о медицине — это все за гранью даже официальной зарплаты государственного топ-чиновника высшего уровня… Тем самым этот факт признан на самом верху и стал частью общего мнения, теперь об этом можно говорить. Разорван порочный замкнутый круг лицемерия и лжи, когда наверху делали вид, что пекутся о народе, устанавливая смешные зарплаты и прожиточные минимумы, а внизу делали вид, что верят, будто на такую зарплату можно нормально жить», — считает эксперт.

Сейчас все просто, резюмирует Блюминов — признано, что не то что на официальную учительскую, а на официальную министерскую зарплату в этой стране жить нельзя.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Зеленский поручил премьеру Гончаруку в случае отсутствия понимания с министрами по вопросу адекватной зарплаты менять последних, даже если их профессиональные качества не вызывают никаких сомнений.

Украинские СМИ выяснили, что жалобы министра являются как минимум лицемерием, поскольку Новосад получила в декабре не 36 тыс. грн., а 111,4 тыс. грн — с учетом премиальных, командировочных и разного рода надбавок.