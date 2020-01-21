Москва, , 12:13 — REGNUM На сегодняшний день никаких указов о назначениях не подписывалось. Об этом сегодня, 21 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения об отставке Юрия Чайки с поста Генерального прокурора РФ.

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«Пока никаких назначений не было. Если и когда они последуют, мы незамедлительно вас проинформируем», — пообещал официальный представитель Кремля.

Напомним, накануне, 20 января, президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора Российской Федерации.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Юрий Чайка покидает пост Генпрокурора РФ в связи с переходом на другую работу. Где именно он продолжит свою трудовую деятельность, не уточнялось.

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