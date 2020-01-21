Сеул, , 12:18 — REGNUM 21 января самолёт разведчик ВВС США вновь был замечен в небе над Корейским полуостровом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на сервис Aircraft Spots, отслеживающий активность военной авиации.

По данным сервиса, крупный стратегический разведывательный самолёт Boeing RC-135W шёл на высоте 31 тыс. футов (9,4 км). Точный маршрут в сообщении не обозначен.

Известно, что авиация США возобновила полёты через 13 дней после последнего «рейда».

Отмечается, что данная модель самолёта также была замечена над полуостровом 6, 7 и 8 января, а 20 января в корейском небе был замечен самолёт радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E.