Ростов-на-Дону, , 12:10 — REGNUM В Ростове-на-Дону заявление об увольнении написал глава администрации Первомайского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администарции 21 января.

«20 января освобождён от замещаемой должности по собственному желанию глава Первомайского района Ростова-на-Дону Артур Григорян», — говорится в сообщении.

Руководящий пост Григорян занимал с июня 2016 года.

ИА REGNUM напоминает, что в первые дни 2020 года в отставку подал начальник управления культуры Александр Доманов.

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