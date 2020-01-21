Москва, , 12:08 — REGNUM Целый ряд встреч предстоит президенту России Владимиру Путину 21 января, часть из них будут непубличными. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что в графике президента значатся встречи в Кремле. Большинство встреч будет иметь непубличный характер.

Песков заверил, что журналистов проинформируют о публичных мероприятиях президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в 17:30 Путин должен принять в Кремле нового премьер-министра Михаила Мишустина. Предположительно, до конца дня будет объявлен новый состав правительства России.

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