Таллин, , 12:02 — REGNUM

Россия должна помочь Эстонии разобраться в ее собственной истории, но еще более важная для нашей страны задача — восстановить себя в качестве уверенного в себе субъекта исторического действия, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 21 января, комментируя высказывания эстонских политиков о возможном принятии парламентского заявления с осуждением России.

Как сообщалось ранее, по инициативе заместителя главы комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсона в парламенте начали подготовку к принятию заявления с осуждением высказываний и действий властей России, связанных с историей Второй мировой войны. Россия, по мнению Михкельсона, использует тематику этой войны во внешнеполитических целях и возвращается к сталинской точке зрения на историю.

« Марко Михкельсона я знаю давно, с середины 1990-х годов. Это один из наиболее преданных США эстонских русофобов. Всё, что от него исходит, всегда направлено против России и русских. Поэтому в сегодняшних обстоятельствах его «историческая» инициатива вполне объяснима.

Что для нас значит такое заявление парламента Эстонии? Ничего не значит. Да и европейскому общественному мнению оно мало что может добавить к тому, что уже неоднократно заявлял в своём реваншистском угаре Европейский парламент.

Как и элита некоторых других европейских стран, современная эстонская элита предпочла бы, чтобы её страна воевала вместе с Гитлером против СССР и победила. В ответ можно было бы сказать, что хорошо было бы, чтобы Эстония воевала с Гитлером против СССР и потерпела поражение. Тогда бы наши войска не освобождали, а брали бы Таллин, и никакой независимой Эстонии не было бы. Но я так не скажу, потому что, несмотря на всю непростую историю первых послевоенных лет, в Эстонской ССР было большинство нормальных эстонцев, с которыми мы жили в мире и согласии.

Нам ещё придётся помочь эстонцам разобраться и в их собственной, и в европейской истории, и мы это будем делать, потому что надо, наконец, помочь им избавиться от шовинистически и русофобски настроенных деятелей, ведущих страну в тупик. Но это для нас задача второстепенная.