Прага, 21 января 2020, 12:04 — REGNUM Чехия, Польша, Словакия и Венгрия не имеют единого мнения по многим вопросам, касающимся Украины, заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек 21 января в интервью изданию Euractiv.
Петршичек отметил, что Чехия сотрудничает с Австрией, а также имеет стратегическое партнёрство с Германией.
Как сообщало ИА REGNUM, граждане Украины составляют в Чехии одну из крупнейших групп иностранных работников, уступая только словакам.
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