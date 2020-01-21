Прага, , 12:04 — REGNUM Чехия, Польша, Словакия и Венгрия не имеют единого мнения по многим вопросам, касающимся Украины, заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек 21 января в интервью изданию Euractiv.

«В рамках «Вышеградской четвёрки» мы не со всем согласны, например, по вопросу Украины», — рассказал он.

Петршичек отметил, что Чехия сотрудничает с Австрией, а также имеет стратегическое партнёрство с Германией.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане Украины составляют в Чехии одну из крупнейших групп иностранных работников, уступая только словакам.

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