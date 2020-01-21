Москва, 21 января 2020, 11:58 — REGNUM Совет Думы принял решение направить в рассылку законопроект о поправках в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
Поправки в Конституцию, согласно регламенту, направлены в рассылку для ознакомления президенту, в Совфед и правительство.
«Первое чтение законопроекта ожидается в четверг», — сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).
Инициатива охватывает все новеллы, озвученные главой государства в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
Комитет Госдумы по госстроительству обсудит законопроект 21 января, в 16:00 мск.