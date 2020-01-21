Давос, Швейцария, , 11:57 — REGNUM Министр торговли Индонезии Агус Супарманто отправился в Давос (Швейцария) для участия в 50-м ежегодном совещании Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщает Antara.

«Мы хотим расширить торговое сотрудничество Индонезии не только с правительствами, но и с глобальным деловым миром», — заявил министр торговли страны.

Помимо участия в ВЭФ, Индонезия вместе с членами Всемирной торговой организации (ВТО) обсудит подготовку к 12-й министерской конференции ВТО, которая пройдет в Казахстане в июне 2020 года.

Напомним, Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит в Давосе с 21 по 24 января 2020 года.