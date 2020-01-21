Киев, 21 января 2020, 11:49 — REGNUM Минюст Украины готовит распродажу тюрем, заявил глава министерства Денис Малюська 21 января в эфире телеканала «1+1».
Малюська отметил, что вырученные деньги, или хотя бы их часть, можно потратить на улучшение инфраструктуры.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр юстиции Украины заверил, что в стране не будут создавать частные тюрьмы, поскольку это влечёт за собой рост числа заключённых.
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