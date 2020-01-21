Купанг, Индонезия, , 11:41 — REGNUM Власти индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара заявили, что готовы принять саммит G20, который состоится в 2023 году, сообщает Antara.

«Мы готовы принять саммит G20», — заявил журналистам губернатор провинции Восточная Нуса-Тенгара Виктор Лайскодат, добавив, что в настоящее время в провинции действительно есть некоторые проблемы, которые предстоит решить, особенно проблема мусора.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что встречу G20 и саммит АСЕАН в 2023 году планируется провести в туристической зоне Лабуан Баджо в провинции Восточная Нуса-Тенгара.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо прибыл с рабочим визитом в провинцию Восточная Нуса-Тенгара.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия готовится к проведению встречи G20 и саммита АСЕАН