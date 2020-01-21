Киев, 21 января 2020, 11:36 — REGNUM Верховная рада Украины может проголосовать за снижение количества депутатов, заявил председатель парламента Дмитрий Разумков 20 января в эфире телеканала ICTV.
По словам спикера, Рада может рассмотреть данный вопрос на следующей сессии, которая начинается 4 февраля.
Законопроект №1017 предусматривает уменьшение числа депутатов Рады с 450 до 300 и введение пропорциональной избирательной системы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Разумков заявил, что без нарушения регламента Верховная рада не смогла бы принять три четверти законопроектов.
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