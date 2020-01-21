Киев, , 11:36 — REGNUM Верховная рада Украины может проголосовать за снижение количества депутатов, заявил председатель парламента Дмитрий Разумков 20 января в эфире телеканала ICTV.

По словам спикера, Рада может рассмотреть данный вопрос на следующей сессии, которая начинается 4 февраля.

«Думаю, что да. Есть решение Конституционного суда», — ответил Разумков на вопрос журналиста.

Законопроект №1017 предусматривает уменьшение числа депутатов Рады с 450 до 300 и введение пропорциональной избирательной системы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Разумков заявил, что без нарушения регламента Верховная рада не смогла бы принять три четверти законопроектов.

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