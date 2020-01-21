Киев, , 11:28 — REGNUM Для роспуска нынешнего состава Верховной рады в 2020 году нет никаких оснований, считает спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.

Об этом он заявил вечером 20 января в эфире одного из украинских телеканалов.

Разумков подчеркнул, что для роспуска Рады нет оснований ни с точки зрения законодательства, ни с точки зрения эффективности работы.

«С точки зрения закона это невозможно, потому что у парламента есть иммунитет на год. Мы видим сегодня и монокоалицию, принимающую законы и работающую достаточно эффективно. В целом парламент работает достаточно эффективно», — заявил спикер Рады.

ИА REGNUM напоминает, что на прошлой неделе (13−18 января) на Украине активно обсуждалась возможность смены правительства (несмотря на действующий иммунитет, как и в случае Рады), однако в итоге президент Зеленский не принял отставку премьера Гончарука. До этого, в прошлом году, президент после ряда скандалов в Раде в шуточной форме несколько раз высказался о том, что нынешних депутатов уже пора менять.