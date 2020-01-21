Улан-Батор, , 11:24 — REGNUM США продлили срок визовой программы на год, в рамках которой граждане Монголии смогут получить визу Н2 с целью работать в США. Об этом заявил Посол Монголии в США Ёндонгийн Отгонбаяр.

Напомним, 18 января 2018 года Министерство внутренней безопасности США опубликовало список стран, имеющих право участвовать в программах получения иностранными гражданами неиммиграционных виз Н2А и Н2В в 2018 году.

В 2018 году в список стран впервые была добавлена Монголия. До этого страна была включена в список «At Risk of Non-Compliance». США считали Монголию страной с повышенным риском нарушения обязательств из-за недостаточных усилий, предпринятых по сотрудничеству, связанном с принятием Монголией своих граждан, по которым соответствующие органы США вынесли окончательное решение о выдворении депортации из страны.

В 2017 году Министерство иностранных дел Монголии официально направило США просьбу о привлечении страны к программе по предоставлению визы класса Н2 США. При этом Монголия продемонстрировала расширение сотрудничества с США по этому вопросу в результате чего была выведена из списка «At Risk of Non-Compliance».По данным Посольства Монголии в США примерно 300 монгольских граждан получили визу Н2.