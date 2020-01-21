Тбилиси, , 11:30 — REGNUM Судебная система в Грузии наказывает задержанных протестующих, не имея достаточно оснований и применяет слишком жёсткие меры. К таким выводам пришли члены НПО «Международная прозрачность — Грузия» (TI Грузия), сообщает интернет-журнал «Civil Georgia».

В TI Грузия отмечают, что внимательно наблюдают за тем, как в стране проходят акции протеста, начиная с 20 июня 2019 года. Правозащитники заявляют, что на судебных заседаниях доказательств вины задержанных не предъявляют, а суд выносит вердикт на основании показаний полицейских.

Также в организации подчеркивают, что наказания, которые выносят активистам часто слишком суровы. Это, как правило, штрафы, но они являются крупными, и для студентов, которые чаще всего участвуют в протестных акциях, подобные меры наказания болезненны.

«Определение таких санкций судом может указывать на желание властей, чтобы применение штрафа имело жалящий эффект для ослабления протестного движения», — делают выводы в TI Грузия.

Как передавало ИА REGNUM, 20 января в отношении двух действующих в Грузии неправительственных организаций депутат парламента, один из лидеров «Альянса патриотов Грузии» Ирма Инашвили потребовала начать расследование. Она обвинила НПО NDI и IRI в распространении ложной информации.

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